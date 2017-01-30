«Реал» разгромил «Реал Сосьедад», забив три безответных мяча
В матче 20-го тура чемпионата Испании
мадридский «Реал» на своем поле разгромил «Реал Сосьедад» со счетом 3:0.
В составе победителей мячи забили
Матео Ковачич, Криштиану Роналду и Альваро Мората.
Мадридский клуб с 46-ю очками
лидирует в Примере, а «Реал Сосьедад» расположился на пятой строчке, имея в
активе 35 баллов.
В следующем туре подопечные
Зинедина Зидана 5 февраля на выезде сыграют с «Сельтой», а баски в этот же день
примут «Осасуну».
Чемпионат Испании
20-й тур
Матч
Реал - Реал Сосьедад - 3:0 (1:0)
Голы
Ковачич 38 (1:0). Роналду 51 (2:0). Мората 82 (3:0).
Состав
Реал: Навас, Варан, Рамос, Начо, Данило, Васкес (Асенсио, 84), Каземиро, Кроос, Ковачич (Иско, 78), Бензема (Мората, 66), Роналду
Реал Сосьедад: Рульи, Сальдуа, Мартинес И., Сурутуса, Ойарсабаль (Прието, 58), Каналес (Гранеро, 78), Родригес, Ильярраменди, Навас, Хуанми, Виллиан (Вела, 57)
Предупреждения:
Кроос, 39; Васкес, 77 - Мартинес И., 6; Родригес, 71
Удаления:
нет - Мартинес И., 74
Судья:
Марио Лопес Мелеро (Испания)
Место и дата
29 января 22:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция