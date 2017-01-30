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«Реал» разгромил «Реал Сосьедад», забив три безответных мяча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Реал» разгромил «Реал Сосьедад», забив три безответных мяча
Источник: Reuters

В матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле разгромил «Реал Сосьедад» со счетом 3:0.

В составе победителей мячи забили Матео Ковачич, Криштиану Роналду и Альваро Мората.

Мадридский клуб с 46-ю очками лидирует в Примере, а «Реал Сосьедад» расположился на пятой строчке, имея в активе 35 баллов.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 5 февраля на выезде сыграют с «Сельтой», а баски в этот же день примут «Осасуну».

Чемпионат Испании
20-й тур

Матч

Реал - Реал Сосьедад - 3:0 (1:0)

Голы

Ковачич 38 (1:0). Роналду 51 (2:0). Мората 82 (3:0).

Состав

Реал: Навас, Варан, Рамос, Начо, Данило, Васкес (Асенсио, 84), Каземиро, Кроос, Ковачич (Иско, 78), Бензема (Мората, 66), Роналду

Реал Сосьедад: Рульи, Сальдуа, Мартинес И., Сурутуса, Ойарсабаль (Прието, 58), Каналес (Гранеро, 78), Родригес, Ильярраменди, Навас, Хуанми, Виллиан (Вела, 57)

Предупреждения:

Кроос, 39; Васкес, 77 - Мартинес И., 6; Родригес, 71

Удаления:

нет - Мартинес И., 74

Судья:

Марио Лопес Мелеро (Испания)

Место и дата

29 января 22:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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