«Реал» разгромил «Реал Сосьедад», забив три безответных мяча

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Президент испанской Ла Лиги: Система определения взятия ворот стоит слишком дорого Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с незасчитанным голом «Барселоны» в ворота «Бетиса» в матче 20-го тура чемпионата Испании (1:1). Он отметил, что система автоматической фиксации гола не будет использоваться в примере, так как эта технология стоит слишком дорого.

«Атлетик» обыграл «Спортинг» Матч 20-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Спортингом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Атлетика».

«Севилья» вдесятером уступила «Эспаньолу» «Эспаньол» дома обыграл «Севилью» (3:1) в 20-м туре чемпионата Испании.

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Севилья» от Василия Уткина (видео) Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин сделал прогноз на матч 20-го тура испанской Примеры

Судья не увидел тако-о-ое? Скандал! Судей привыкли обвинять в том, что они подсуживают в пользу именитых клубов. В Испании такими традиционно считали «Реал» и «Барселону».

Ошибка судей против «Барсы», после которой в Испании обязаны ввести электронику «Барселона» не смогла выиграть у «Бетиса». Каталонцы могут винить судью.

Гол Суареса спас «Барселону» от поражения в матче с «Бетисом» «Бетис» дома сыграл вничью с «Барселоной» (1:1) в 20-м туре чемпионата Испании.

Годин и Дейверсон обменялись плевками во время матча «Алавес» - «Атлетико» Матч 20-го тура чемпионата Испании «Алавес» - «Атлетико» был омрачен скандальным инцидентом.

Луис Энрике: Это хорошо, что футболисты могут уехать в Китай и заработать большие деньги Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не считает предосудительным отъезд звездных футболистов в Китай.

«Сельта» на выезде обыграла «Леганес» В матче 20-го тура чемпионата Испании «Леганес» на своем поле проиграл «Сельте» со счетом 0:2.

«Эйбар» обыграл «Депортиво» Матч 20-го тура чемпионата Испании между «Эйбаром» и «Депортиво» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Эйбара».

«Атлетико» на выезде не сумел обыграть «Алавес» Матч 20-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Атлетико» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 0:0.

«Вильярреал» обыграл «Гранаду» Матч 20-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Гранадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Вильярреала».

Иван Ракитич: Заменить Хави невозможно, меня нельзя с ним сравнивать Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не считает, что он способен заменить на поле многолетнего лидера полузащиты каталонцев Хави.

Аргентинский полузащитник Монтойя стал игроком «Севильи» Полузащитник «Росарио Сентраль» Вальтер Монтойя перешел в «Севилью» сообщает пресс-служба испанского клуба.

Жорди Альба: В «Реале» говорят о невысокой значимости Кубка Испании, потому что они вылетели Защитник «Барселоны» считает, что представители мадридского «Реала» принижают значимость Кубка Испании только из-за неудачи в этом турнире.

Пато покинет «Вильярреал» и перейдет в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Форвард «Вильярреала» Аленшандре Пато покинет клуб. Он будет выступать в чемпионате Китая.

Конте нашел замену Беговичу в «Севилье» Голкипер «Севильи» Сальваторе Сиригу, права на которого принадлежат «ПСЖ», может переехать в чемпионат Англии.