«Наполи» не смог обыграть «Палермо» в матче 22-го тура

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Палермо» (1:1).

Счет в матче на 6-й минуте открыл нападающий гостей Илия Несторовски. Во втором тайме полузащитник неаполитанской команды Дрис Мертенс на 66-й минуте забил ответный мяч.

«Наполи» с 45-ю очкам занимает третье место в Серии А, а «Палермо» расположился на 19-й строчке, имея в активе 11 баллов.

В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 4 февраля на выезде сыграют с «Болоньей», а «орлы» на следующий день примут «Кротоне».

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22-й тур