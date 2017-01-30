«Наполи» не смог обыграть «Палермо» в матче 22-го тура
В матче 22-го тура чемпионата
Италии «Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Палермо» (1:1).
Счет в матче на 6-й минуте открыл
нападающий гостей Илия Несторовски. Во втором тайме полузащитник неаполитанской
команды Дрис Мертенс на 66-й минуте забил ответный мяч.
«Наполи» с 45-ю очкам занимает
третье место в Серии А, а «Палермо» расположился на 19-й строчке, имея в активе
11 баллов.
В следующем туре подопечные
Маурицио Сарри 4 февраля на выезде сыграют с «Болоньей», а «орлы» на следующий
день примут «Кротоне».
Чемпионат Италии
22-й тур
Матч
Голы
Несторовски 6 (0:1). Мертенс 66 (1:1).
Состав
Наполи: Рейна, Альбиоль, Хюсай, Максимович, Гулам, Аллан (Зелински, 54), Гамшик, Жоржиньо (Паволетти, 63), Мертенс, Кальехон, Инсинье
Палермо: Посавец, Гольданига, Пеццелла, Гонсалес, Рисполи, Энрике, Яяло, Квайсон (Морганелла, 88), Чочев, Несторовски (Шуньич, 90), Трайковски (Алеесами, 60)
Предупреждения:
нет - Квайсон, 22; Энрике, 32; Яяло, 65; Гонсалес, 90
Удаления:
нет - Гольданига, 89
Судья:
Доменико Чели (Италия)
Место и дата
29 января 22:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция