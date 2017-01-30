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«Наполи» не смог обыграть «Палермо» в матче 22-го тура

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Палермо» (1:1).

Счет в матче на 6-й минуте открыл нападающий гостей Илия Несторовски. Во втором тайме полузащитник неаполитанской команды Дрис Мертенс на 66-й минуте забил ответный мяч.

«Наполи» с 45-ю очкам занимает третье место в Серии А, а «Палермо» расположился на 19-й строчке, имея в активе 11 баллов.

В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 4 февраля на выезде сыграют с «Болоньей», а «орлы» на следующий день примут «Кротоне».

Чемпионат Италии
22-й тур

Матч

Наполи - Палермо - 1:1 (0:1)

Голы

Несторовски 6 (0:1). Мертенс 66 (1:1).

Состав

Наполи: Рейна, Альбиоль, Хюсай, Максимович, Гулам, Аллан (Зелински, 54), Гамшик, Жоржиньо (Паволетти, 63), Мертенс, Кальехон, Инсинье

Палермо: Посавец, Гольданига, Пеццелла, Гонсалес, Рисполи, Энрике, Яяло, Квайсон (Морганелла, 88), Чочев, Несторовски (Шуньич, 90), Трайковски (Алеесами, 60)

Предупреждения:

нет - Квайсон, 22; Энрике, 32; Яяло, 65; Гонсалес, 90

Удаления:

нет - Гольданига, 89

Судья:

Доменико Чели (Италия)

Место и дата

29 января 22:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

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