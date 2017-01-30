Гол Силвы на 92-й минуте спас «Монако» от поражения в матче с «ПСЖ»

В матче 22-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на своем поле сыграл вничью с «Монако». Итоговый счет встречи – 1:1.

Счет в матче открыл нападающий парижан Эдисон Кавани, реализовав пенальти на 81-й минуте. На второй минуте компенсируемого времени Бернарду Силва исполнил сольный проход через оборону противника, забил мяч и спас свою команду от поражения.

«Монако» с 49-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «ПСЖ» расположился на третьей строчке, имея в активе 46 баллов.

В следующем туре подопечные Унаи Эмери 4 февраля на выезде сыграют с «Дижоном», а монегаски в этот же день примут своего ближайшего преследователя, идущую на второй строчке с 49-ю очками «Ниццу».

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22-й тур