Гол Силвы на 92-й минуте спас «Монако» от поражения в матче с «ПСЖ»
В матче
22-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на своем поле сыграл вничью с «Монако».
Итоговый счет встречи – 1:1.
Счет в
матче открыл нападающий парижан Эдисон Кавани, реализовав пенальти на 81-й
минуте. На второй минуте компенсируемого времени Бернарду Силва исполнил
сольный проход через оборону противника, забил мяч и спас свою команду от
поражения.
«Монако» с
49-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «ПСЖ» расположился на третьей
строчке, имея в активе 46 баллов.
В
следующем туре подопечные Унаи Эмери 4 февраля на выезде сыграют с «Дижоном», а
монегаски в этот же день примут своего ближайшего преследователя, идущую на
второй строчке с 49-ю очками «Ниццу».
Чемпионат Франции
22-й тур
Матч
Голы
Кавани 81 (1:0 - пен.). Силва 90 (1:1).
Состав
ПСЖ: Трапп (Ареола, 54), Курзава, Менье, Тиаго Силва, Маркиньос, Дракслер (Гедеш, 87), Мотта, Матюиди, Рабьо, Кавани, Лукас (Ди Мария, 60)
Монако: Субашич, Фабиньо, Менди, Глик, Сидибе, Эмерсон, Силва, Лемар, Бакайоко (Мбаппе, 89), Жермен (Моутинью, 76), Фалькао
Предупреждения:
нет - Сидибе, 81
Судья:
Франк Шнайдер (Франция)
Место и дата
29 января 23:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция