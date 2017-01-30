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Шайба Тарасенко не спасла Центральный дивизион от разгрома в Матче всех звезд НХЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Шайба Тарасенко не спасла Центральный дивизион от разгрома в Матче всех звезд НХЛ
Источник: Reuters

В рамках полуфинальной игры Матча всех звезд НХЛ сборная Тихоокеанского дивизиона разгромила команду Центрального дивизиона со счетом 10:3.

В составе победителей дубль оформил Джонни Годро и по разу отличились Кэм Фаулер, Джефф Картер, Коннор Макдэвид, Брэнт Бернс, Дрю Даути, Джо Павелски, Райан Кеслер, Бо Хорват, а у проигравших шайбы забросили Джонатан Тэйвз, Пи Кей Суббан и Владимир Тарасенко.

В финале сборная Тихоокеанского дивизиона сыграет с победителем другого полуфинала, в котором встретятся команды Столичного и Атлантического дивизионов.

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