Шайба Тарасенко не спасла Центральный дивизион от разгрома в Матче всех звезд НХЛ
Источник: Reuters
В рамках полуфинальной игры Матча
всех звезд НХЛ сборная Тихоокеанского дивизиона разгромила команду Центрального
дивизиона со счетом 10:3.
В составе победителей дубль оформил
Джонни Годро и по разу отличились Кэм Фаулер, Джефф Картер, Коннор Макдэвид,
Брэнт Бернс, Дрю Даути, Джо Павелски, Райан Кеслер, Бо Хорват, а у проигравших шайбы
забросили Джонатан Тэйвз, Пи Кей Суббан и Владимир Тарасенко.
В финале сборная Тихоокеанского дивизиона сыграет с
победителем другого полуфинала, в котором встретятся команды Столичного и
Атлантического дивизионов.
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