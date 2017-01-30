Шайба Тарасенко не спасла Центральный дивизион от разгрома в Матче всех звезд НХЛ

В рамках полуфинальной игры Матча всех звезд НХЛ сборная Тихоокеанского дивизиона разгромила команду Центрального дивизиона со счетом 10:3.

В составе победителей дубль оформил Джонни Годро и по разу отличились Кэм Фаулер, Джефф Картер, Коннор Макдэвид, Брэнт Бернс, Дрю Даути, Джо Павелски, Райан Кеслер, Бо Хорват, а у проигравших шайбы забросили Джонатан Тэйвз, Пи Кей Суббан и Владимир Тарасенко.

В финале сборная Тихоокеанского дивизиона сыграет с победителем другого полуфинала, в котором встретятся команды Столичного и Атлантического дивизионов.