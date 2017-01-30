Игорь Захаркин: Я видел, как парни сражались, но нас подвели удаления
Главный тренер «Салавата Юлаева»
Игорь Захаркин прокомментировал поражение своей команды от «Северстали» (2:3
ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Я видел, как парни сражались на льду, бились. Но, к сожалению, во втором периоде нас подвели удаления и этот период мы полностью проиграли. Ну а в овертайме мы забить не смогли, а нам, наоборот, забили», - сказал Захаркин на послематчевой пресс-конференции.
Северсталь - Салават Юлаев - 3:2 О.Т. (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) Умарк (Лепистё, Логинов), 5:59 (0:1). Трунёв (Ежов), 31:14 (1:1). Чернов (Мазур, Кагарлицкий), 36:53 (2:1). Макаров Д. (Куляш, Паршин), 43:13 (2:2). Полак (Вовченко), 64:24 (3:2). 29 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Голы:
Место и дата
Северсталь - Салават Юлаев - 3:2 О.Т. (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Умарк (Лепистё, Логинов), 5:59 (0:1). Трунёв (Ежов), 31:14 (1:1). Чернов (Мазур, Кагарлицкий), 36:53 (2:1). Макаров Д. (Куляш, Паршин), 43:13 (2:2). Полак (Вовченко), 64:24 (3:2).
29 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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