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Александр Гулявцев: Провели хороший овертайм, в котором нам повезло больше

Источник:  ХК «Северсталь»Комментарии

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал победу своих подопечных над «Салаватом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы сегодня начали играть только со второго периода. Первый был полностью безвольным. В перерыве с ребятами в раздевалке немного поговорили. Выровняли игру, использовали большинство. Был обоюдоострый, хороший овертайм, в котором нам повезло больше», - сказал Гулявцев на послематчевой пресс-конференции.

Матч

Северсталь - Салават Юлаев - 3:2 О.Т. (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы:

Умарк (Лепистё, Логинов), 5:59 (0:1). Трунёв (Ежов), 31:14 (1:1). Чернов (Мазур, Кагарлицкий), 36:53 (2:1). Макаров Д. (Куляш, Паршин), 43:13 (2:2). Полак (Вовченко), 64:24 (3:2).

Место и дата

29 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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