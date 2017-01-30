Александр Гулявцев: Провели хороший овертайм, в котором нам повезло больше
Главный тренер «Северстали»
Александр Гулявцев прокомментировал победу своих подопечных над «Салаватом»
(3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Мы сегодня начали играть только со второго периода. Первый был полностью безвольным. В перерыве с ребятами в раздевалке немного поговорили. Выровняли игру, использовали большинство. Был обоюдоострый, хороший овертайм, в котором нам повезло больше», - сказал Гулявцев на послематчевой пресс-конференции.
Матч
Северсталь - Салават Юлаев - 3:2 О.Т. (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Умарк (Лепистё, Логинов), 5:59 (0:1). Трунёв (Ежов), 31:14 (1:1). Чернов (Мазур, Кагарлицкий), 36:53 (2:1). Макаров Д. (Куляш, Паршин), 43:13 (2:2). Полак (Вовченко), 64:24 (3:2).
Место и дата
29 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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