Александр Гулявцев: Провели хороший овертайм, в котором нам повезло больше

«Дай бог, чтобы не раз в год стрелял». Прохоркин сделал первый дубль за СКА

Николай Прохоркин забил гол впервые с октября и постеснялся об этом поговорить, а СКА, ведя 5:0, вчистую проиграл концовку «Трактору».