Два очка Овечкина помогли Столичному дивизиону выйти в финал Матча всех звезд НХЛ
Источник: Reuters
В рамках полуфинальной игры Матча всех звезд НХЛ сборная Столичного
дивизиона обыграла команду Атлантического дивизиона со счетом 10:6.
В составе победителей дубли оформили Вэйн Симмондс, Джон
Таварес и Кэм Аткинсон и по разу отличились Сет Джонс, Тэйлор Холл, Сидни
Кросби и Александр Овечкин, который также отметился результативной передачей, а
у проигравших две шайбы в активе россиянина Никиты Кучерова, который к тому же
отдал две результативные передачи и по одной шайбе забросили Виктор Хедман,
Эрик Карлссон, Остон Мэттьюс и Винсент Тройчек.
В финале команда Столичного дивизиона сыграет со сборной
Тихоокеанского дивизиона, которая ранее в полуфинале разгромила Центральный
дивизион со счетом 10:6.
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