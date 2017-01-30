Два очка Овечкина помогли Столичному дивизиону выйти в финал Матча всех звезд НХЛ

В рамках полуфинальной игры Матча всех звезд НХЛ сборная Столичного дивизиона обыграла команду Атлантического дивизиона со счетом 10:6.

В составе победителей дубли оформили Вэйн Симмондс, Джон Таварес и Кэм Аткинсон и по разу отличились Сет Джонс, Тэйлор Холл, Сидни Кросби и Александр Овечкин, который также отметился результативной передачей, а у проигравших две шайбы в активе россиянина Никиты Кучерова, который к тому же отдал две результативные передачи и по одной шайбе забросили Виктор Хедман, Эрик Карлссон, Остон Мэттьюс и Винсент Тройчек.

В финале команда Столичного дивизиона сыграет со сборной Тихоокеанского дивизиона, которая ранее в полуфинале разгромила Центральный дивизион со счетом 10:6.