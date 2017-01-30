«Саутгемптон» планирует арендовать у «Спартака» Таски до конца сезона
Английский футбольный
клуб «Саутгемптон» планирует арендовать защитника «Спартака» Сердара Таски до конца сезона,
сообщает ESPN со ссылкой на источник, близкий к руководству
английского клуба.
По информации издания, «Саутгемптон» рассматривает
Таски на замену Жозе Фонте, который перешел в «Вест Хэм», и Виргилу ван Дейку,
выбывшему из-за травмы на три месяца.
Таски тренируется по индивидуальной программе,
продолжая восстанавливаться после травмы колена. В текущем сезоне Сердар провел в
составе «Спартака» восемь матчей, в которых забил один мяч.
«Саутгемптон» после 22-х матчей чемпионата Англии занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков.
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