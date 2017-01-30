Столичный дивизион с Овечкиным и Бобровским стал победителем Матча всех звезд НХЛ
Источник: Reuters
В рамках финальной
игры Матча всех звезд НХЛ сборная Столичного дивизиона обыграла команду
Тихоокеанского дивизиона со счетом 4:3.
В составе победителей шайбы забросили Сет Джонс,
Джастин Фолк, Кэм Аткинсон и Вэйн Симмондс, а у проигравших отличились Джо
Павелски, Коннор Макдэвид и Бо Хорват.
В первом периоде ворота Столичного дивизиона защищал
Сергей Бобровский, который пропустил три шайбы. Также за команду Столичного
дивизиона выступал Александр Овечкин.
Победитель финального матча получает один миллион
долларов призовых, который сможет пожертвовать на благотворительность.
Напомним, в полуфинале Столичный дивизион обыграл
Атлантический дивизион со счетом 10:6, а Тихоокеанский дивизион разгромил
сборную Центрального дивизиона со счетом 10:3.
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