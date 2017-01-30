«Марсель» объявил о возвращении Пайе из «Вест Хэма»
Полузащитник «Вест
Хэма» Димитри Пайе стал игроком «Марселя», сообщает пресс-служба французского
клуба.
29-летний француз
подписал контракт с «Марселем», рассчитанный на 4,5 года.
По информации
различных СМИ, «Южане» заплатили за футболиста порядка 30 миллионов евро.
Ранее Пайе уже выступал за «Марсель» с 2013 по 2015 год, тогда Димитри в составе французской команды принял участие в 83 матчах, в которых забил 15 мячей и отдал 29 голевых передач.
OFFICIAL | OM agree terms with @WestHamUtd to bring french international @dimpayet17 back to the club.#DimitriEstOlympien pic.twitter.com/fRSJNkIlML— Olympique Marseille (@OM_English) 29 января 2017 г.
После чего за
футболист перешел в «Вест Хэм» за 15 миллионов евро.
За «молотобойцев» Пайе сыграл 66 матчей, забил 18 мячей и отдал 25 результативных передач.
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