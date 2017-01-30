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«Марсель» объявил о возвращении Пайе из «Вест Хэма»

Источник:  ФК «Марсель»Комментарии
«Марсель» объявил о возвращении Пайе из «Вест Хэма»
Источник: ФК «Марсель»

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайе стал игроком «Марселя», сообщает пресс-служба французского клуба.

29-летний француз подписал контракт с «Марселем», рассчитанный на 4,5 года.

По информации различных СМИ, «Южане» заплатили за футболиста порядка 30 миллионов евро.

Ранее Пайе уже выступал за «Марсель» с 2013 по 2015 год, тогда Димитри в составе французской команды принял участие в 83 матчах, в которых забил 15 мячей и отдал 29 голевых передач.

После чего за футболист перешел в «Вест Хэм» за 15 миллионов евро.

За «молотобойцев» Пайе сыграл 66 матчей, забил 18 мячей и отдал 25 результативных передач.

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