«Марсель» объявил о возвращении Пайе из «Вест Хэма»

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайе стал игроком «Марселя», сообщает пресс-служба французского клуба.

29-летний француз подписал контракт с «Марселем», рассчитанный на 4,5 года.

По информации различных СМИ, «Южане» заплатили за футболиста порядка 30 миллионов евро.

Ранее Пайе уже выступал за «Марсель» с 2013 по 2015 год, тогда Димитри в составе французской команды принял участие в 83 матчах, в которых забил 15 мячей и отдал 29 голевых передач.

OFFICIAL | OM agree terms with @WestHamUtd to bring french international @dimpayet17 back to the club.#DimitriEstOlympien pic.twitter.com/fRSJNkIlML