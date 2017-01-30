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Виктор Гончаренко: Мы три игры сыграли на ноль, но это не главный показатель

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Хорсеном» (4:0) в товарищеском матче.

«Мы хорошо сегодня поработали. Провели много позиционных атак, хорошо действовали при потере мяча. Мы уже освоили многие моменты в обороне и в атаке, о которых мы просим. Хотелось бы выявить слабые места в защите, но пока имеем то, что имеем. Если хорошо обороняешься, знаешь, как располагаться, то проблем возникает меньше. Мы три игры сыграли на ноль, но это не главный показатель. Главное - что понимаются требования», - приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА – «Хорсенс» - 4:0
Голы: Фернандес, 24, Чалов, 39, 78, Ионов, 50. 
ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Васин, Миланов (Щенников, 70), Вернблум, Дзагоев (Гордюшенко, 70), Головин (Кучаев, 80), Ионов (Жамалетдинов, 70), Чалов.
«Хорсенс» (стартовый состав): Данневанг, Хельгасон, Альбрехтсен, Соренсен, Нильсен, Йесперсен, Чиембе, Ханссон, Мехль, Финнбогасон, Аабех.


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