Борис Ротенберг: «Локомотив» должен побеждать в каждом матче

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг подвел итоги контрольного матча с «Осиеком» (2:1) на втором сборе в Испании.

- Я впервые отыграл весь матч после достаточно серьезной травмы. Очень рад, что тренерский штаб позволил провести все 90 минут. Это важно, чтобы понять, в какой форме находишься.

- Команда чувствует себя свежее, чем на первом сборе?

- Юрий Палыч славится тяжелыми сборами. Мы провели здесь уже две недели, так что ребята набирают форму. Могу сказать, что чувствую себя лучше. Но со стороны, конечно, виднее.

- Насколько важна победа над «Осиеком»?

- «Локомотив» должен побеждать в каждом матче. «Осиек» - хороший соперник, с которым получилась интенсивная игра. Тренерский штаб сейчас смотрит оптимальные сочетания состава, а футболисты доказывают свое право на место в основе. Мы работаем, тренеры делают выводы.

- Игнатьев был очень активен на фланге. Не из-за подписания Фарфана?

- Я не раз играл против Влада. Это большой профессионал. Он всегда активен, так что играть вместе с ним - одно удовольствие. Уверен, что Игнатьев принесет большую пользу «Локомотиву».