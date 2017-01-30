Дмитрий Баринов: Я готов процентов на 85
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подвел итоги
контрольного матча с «Осиеком» (2:1) и рассказал о своей физической форме.
- Во втором тайме было особенно тяжело. По ощущениям, это
самый сложный матч на сборах в плане нагрузки. Играли в хорошем темпе против
хорошей команды. Во втором тайме «Осиек» выпустил 11 новых футболистов и
прибавил, а мы немного подсели.
- В одном из эпизодов
ты жестко пошел в подкат.
- Я был первым на мяче и выбивал его в подкате, но соперник пошел в стык и высоко поднял ногу. Мне пришлось поднять еще выше, иначе он бы нанес мне травму.
- Как сам ощущаешь себя физически?
- Я готов процентов на 85. Это уже третий матч на сборах, где я играю все 90 минут. О состоянии тренеры не спрашивают, но все видно на тренировках по датчикам.