Фелипе Масса: Мы открываем новую главу в «Королевских гонках»

Бразильский пилот «Уильямс» Фелипе Масса поделился ожиданиями от предстоящего сезона «Формулы-1».

«Это огромный вызов для всех нас. Новые правила предполагают, что мы начинаем свою работу над новой машиной с нуля. Мы открываем новую главу в «Королевских гонках».

Конечно, «Мерседес» и «Ред Булл» будут очень быстры. Но в этом году мы также можем стать свидетелями сюрпризов. Я очень надеюсь, что сотрудники «Уильямс» проделали отличную работу на базе и машина будет конкурентоспособной. Мне нравится, когда внедряются радикальные изменения. Это мотивирует тебя работать еще упорнее, чтобы разобраться в новых правилах. Я люблю такие вызовы», - сказал Масса.

Напомним, новый сезон «больших призов» стартует 24 марта в австралийском Мельбурне.