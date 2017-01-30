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Фелипе Масса: Мы открываем новую главу в «Королевских гонках»

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Бразильский пилот «Уильямс» Фелипе Масса поделился ожиданиями от предстоящего сезона «Формулы-1».

«Это огромный вызов для всех нас. Новые правила предполагают, что мы начинаем свою работу над новой машиной с нуля. Мы открываем новую главу в «Королевских гонках».

Конечно, «Мерседес» и «Ред Булл» будут очень быстры. Но в этом году мы также можем стать свидетелями сюрпризов. Я очень надеюсь, что сотрудники «Уильямс» проделали отличную работу на базе и машина будет конкурентоспособной. Мне нравится, когда внедряются радикальные изменения. Это мотивирует тебя работать еще упорнее, чтобы разобраться в новых правилах. Я люблю такие вызовы», - сказал Масса.

Напомним, новый сезон «больших призов» стартует 24 марта в австралийском Мельбурне. 

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