Жозе Моуринью: Мы заслуженно победили «Уиган»

Жозе Моуринью: Уход Руни? Я знаю только о том, что нас может покинуть Янг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не подтвердил информацию о том, что команду покинет нападающий Уэйн Руни. Ранее сообщалось, что Уэйн продолжит карьеру в Китае.