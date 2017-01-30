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Жозе Моуринью: Мы заслуженно победили «Уиган»

Источник:  «Манчестер Юнайтед» в РоссииКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу своих подопечных над «Уиганом» (4:0) в 1/16 финала Кубка Англии.

«Мы победили заслуженно. Первая половина встречи была не очень хорошей, но нам всё-таки удалось забить гол. Этот мяч дал нам возможность сыграть второй тайм совсем по-другому. В перерыве мы поговорили с ребятами и дали понять, что в первой половине встречи мы действовали недостаточно хорошо. Мы говорили о том, что нам нужно поменять пару вещей в динамике команды. И парни хорошо восприняли наши слова, так как второй тайм мы провели на нужном уровне», - сказал Моуринью.

Напомним, в составе победителей отличились Маруан Феллайни, Крис Смоллинг, Генрих Мхитарян и Бастиан Швайнштайгер.

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