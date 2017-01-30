Иван Таранов: Я надеюсь, мы идем в правильном направлении
Капитан «Крыльев Советов» Иван Таранов прокомментировал ничью со словацким «Шпортом» (1:1) в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке.
- Иван, контрольный
матч - это своеобразная тренировка. Тем не менее, какую установку давал Вадим
Викторович на эту игру?
- Как и всегда - победить. Добиться хорошего результата,
почувствовать те взаимодействия, которые были утрачены в связи с тем, что
команда находилась в отпуске. К нам присоединились новые футболисты, и мы ищем
с ними игровое взаимопонимание.
- Получилось два
разных тайма. Это связано, в первую очередь, со сменой состава?
- Думаю, да.
- Словацкий «Шпорт» - команда для российской
публики неизвестная. Поделись своим впечатлением об игре против этого
коллектива.
- В словацкой команде высокорослые, мощные, физически
крепкие ребята. В первом тайме они много играли засчет длинных передач и
навязывали борьбу. Наверное, все словацкие команды славятся своей
неуступчивостью, охотно идут в единоборства. Не сказал бы, что в первом тайме
они доставили нам много проблем. Подходов к нашим воротам у них было немного,
но гол соперник забил хороший. Если бы мы использовали свои моменты на 100%, то
первый тайм закончился бы со счетом 3:1 в нашу пользу.
- На сборах команде
даются достаточно большие нагрузки. На правах капитана расскажи об атмосфере
внутри команды?
- Наверное, тут нет никаких секретов, что, несмотря на
большие нагрузки атмосфера самая что ни на есть положительная. Тренер грамотно
выстраивает работу с точки зрения психологии. Ребята улыбаются, смотрят друг
другу в глаза, много позитива, а на тренировках хорошая самоотдача, поэтому, я
надеюсь, мы идем в правильном направлении.