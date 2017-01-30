Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Спартак
Хоккей / C мячом  Казахстан- : -Россия
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Минск
Футбол  Лас-Пальмас- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Иван Таранов: Я надеюсь, мы идем в правильном направлении

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Капитан «Крыльев Советов» Иван Таранов прокомментировал ничью со словацким «Шпортом» (1:1) в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке.

- Иван, контрольный матч - это своеобразная тренировка. Тем не менее, какую установку давал Вадим Викторович на эту игру?

- Как и всегда - победить. Добиться хорошего результата, почувствовать те взаимодействия, которые были утрачены в связи с тем, что команда находилась в отпуске. К нам присоединились новые футболисты, и мы ищем с ними игровое взаимопонимание.

- Получилось два разных тайма. Это связано, в первую очередь, со сменой состава?

- Думаю, да.

- Словацкий «Шпорт» - команда для российской публики неизвестная. Поделись своим впечатлением об игре против этого коллектива.

- В словацкой команде высокорослые, мощные, физически крепкие ребята. В первом тайме они много играли засчет длинных передач и навязывали борьбу. Наверное, все словацкие команды славятся своей неуступчивостью, охотно идут в единоборства. Не сказал бы, что в первом тайме они доставили нам много проблем. Подходов к нашим воротам у них было немного, но гол соперник забил хороший. Если бы мы использовали свои моменты на 100%, то первый тайм закончился бы со счетом 3:1 в нашу пользу.

- На сборах команде даются достаточно большие нагрузки. На правах капитана расскажи об атмосфере внутри команды?

- Наверное, тут нет никаких секретов, что, несмотря на большие нагрузки атмосфера самая что ни на есть положительная. Тренер грамотно выстраивает работу с точки зрения психологии. Ребята улыбаются, смотрят друг другу в глаза, много позитива, а на тренировках хорошая самоотдача, поэтому, я надеюсь, мы идем в правильном направлении.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Фарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛФарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Крылья Советов» вернули Мбакогу в «Карпи»Форвард «Крыльев Советов» Джерри Мбакогу покинул расположение команды. По обоюдному согласию клуб и игрок приняли решение о досрочном завершении аренды.«Крылья Советов» сыграют с «Тосно» и «Пахтакором»Стал известен график ближайших контрольных матчей самарских «Крыльев Советов».Гендиректор «Крыльев Советов»: В нашем клубе Яковлева не будетГенеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что самарский клуб не заинтересован в приобретении полузащитника нападающего Павла Яковлева.Дмитрий Шляхтин: В этом сезоне Яковлева в «Крыльях Советов» не будетПредседатель совета директоров «Крыльев Советов», министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал о возможности перехода бывшего полузащитника «Анжи» в самарский клуб.Агент: Ткачев останется в «Крыльях Советов»Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Ткачев, права на которого принадлежат ЦСКА, продолжит сезон в самарском клубе.«Бледный вид будет у всех». Виталий Мутко – о трансфере Молло в «Зенит»«Бледный вид будет у всех». Виталий Мутко – о трансфере Молло в «Зенит»Виталий Мутко заявил, что трансфер Йоана Молло в «Зенит» из «Крыльев Советов» может сказаться на имидже российского футбола.Виталий Мутко: Если при расследовании трансфера Молло будут выявлены манипуляции, бледный вид будет у всехПрезидент РФС Виталий Мутко считает, что трансфер Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит» может сказаться на имидже российского футбола в случае, если ФИФА установит факт манипуляций при совершении сделки.Полузащитник «Кубани» Якуба может перейти в «Крылья Советов»Полузащитник «Кубани» Денис Якуба может продолжить карьеру в «Крыльях Советов», сообщает Onedivision.РФС обязал Скрипченко выплатить «Уралу» компенсацию за досрочное расторжение контрактаЭкс-главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко обязан выплатить бывшему клубу компенсацию за досрочное расторжение контракта. Такое решение приняла Палата по разрешению споров РФС.Дмитрий Селюк: «Зенит» мог дать «Крыльям» кэш и расписать трансфер Молло как угодноФутбольный агент Дмитрий Селюк высказался о переходе полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло в «Зенит» за 500 тысяч евро.«Спартак» второй по стоимости состава, «Зенит» – лидер. Рейтинг января-2017«Спартак» второй по стоимости состава, «Зенит» – лидер. Рейтинг января-2017Зимнее трансферное окно сделало красно-белый клуб вторым и по общей стоимости футболистов и по среднему ценнику игрокаРоман Орещук: Молло летом мог оказаться в «Динамо»Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал переход полузащитника Йона Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит».ФИФА: «Сент-Этьен» не обращался по поводу трансфера за МоллоФИФА ответила на запрос «Советского спорта» об обращении французского «Сент-Этьена» в организацию по поводу денежной компенсации за трансфер Йоана Молло.Дмитрий Шляхтин: Я не могу сказать сумму трансфера Молло. Может, мы его за доллар продалиМинистр спорта Самарской области, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин прокомментировал сумму трансфера Йоана Молло в «Зенит».Сколько стоит Молло? Французы обвинили «Крылья»и «Зенит» в сговореСколько стоит Молло? Французы обвинили «Крылья»и «Зенит» в сговоре«Советскому спорту» стали известны новые подробности перехода французского полузащитника «Крыльев Советов» в «Зенит».Владимир Абрамов: Будь я в руководстве «Крыльев», именно так бы и действовалВладимир Абрамов: Будь я в руководстве «Крыльев», именно так бы и действовалИзвестный футбольный агент раскрывает схемы, по которым «Зенит» мог приобрести у «Крыльев Советов» француза Молло.Гаджибеков продолжит карьеру в «Крыльях Советов»«Крылья Советов» заключили контракт на 3,5 года с российским защитником Али Гаджибековым, сообщает официальный сайт самарцев.Дмитрий Шляхтин: Переходы Молло и Цаллагова в «Зенит» стали удачной сделкойЧлен совета директоров «Крыльев Советов» и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал переходы полузащитника Йоана Молло и защитника Ибрагима Цаллагова в «Зенит».Дмитрий Шляхтин: Не скажу, что Молло был лидером «Крыльев Советов»Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал переход полузащитника команды Йоана Молло в «Зенит».
Главные новости
Хоккей
Александр Овечкин: Почувствовали игру и добились победы на Матче всех звезд НХЛ
Футбол
Джефферсон Фарфан: Верю, что с «Локо» поучаствуем в еврокубках
Футбол
«Марсель» объявил о возвращении Пайе из «Вест Хэма»
Хоккей
Столичный дивизион с Овечкиным и Бобровским стал победителем Матча всех звезд НХЛ
Футбол
«Саутгемптон» планирует арендовать у «Спартака» Таски до конца сезона
Хоккей
Два очка Овечкина помогли Столичному дивизиону выйти в финал Матча всех звезд НХЛ
Шайба Тарасенко не спасла Центральный дивизион от разгрома в Матче всех звезд НХЛ
Гол Силвы на 92-й минуте спас «Монако» от поражения в матче с «ПСЖ»
Футбол
«Наполи» не смог обыграть «Палермо» в матче 22-го тура
Футбол
«Реал» разгромил «Реал Сосьедад», забив три безответных мяча
все новости
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Иван Таранов
Иван Тарановвсе новости