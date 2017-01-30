Александр Овечкин: Почувствовали игру и добились победы на Матче всех звезд НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от Матча всех звезд НХЛ.

Победу одержала сборная Столичного дивизиона, за которую играли два россиянина - Овечкин и Сергей Бобровский.

«Первая игра получилась довольно сложной. У нас был день отдыха вчера, поэтому первые две смены получились очень тяжелыми. Мы бегали от одних ворот к другим на постоянной основе. Я тяжело дышал после этого (смеется). Но потом мы вошли в ритм, почувствовали игру и добились победы на Матче звезд. Я был единственным защитником в нескольких эпизодах? Конечно, я же готовился к игре», - сказал Овечкин.

Столичный дивизион в полуфинале обыграл Атлантический (10:6), а в финале Тихоокеанский дивизион со счетом 4:3.

Стоит отметить, что в первом матче Овечкин набрал два очка, забросив шайбу и отдав результативную передачу.