Владимир Тарасенко: НХЛ проделала великолепную работу по организации Матча звезд
Нападающий «Сент-Луиса»
Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от Матча всех звезд НХЛ.
«С оборонительными действиями у нас, очевидно, было не все в
порядке. Когда разница в счете составляет семь шайб, это довольно много. Но
сейчас самым главным является хорошо отдохнуть и провести время с семьей. Мы
хотели получить удовольствие и одержать победу, но соперник играл лучше и
заслуженно вышел в финал. Церемония оглашения списка лучших хоккеистов за всю
историю была отличной, это особенный момент для хоккея. Я думаю, что НХЛ
проделала великолепную работу по организации этого уик-энда», -
сказал Тарасенко.
Тарсенко принимал участие в составе сборной Центрального
дивизиона, которая уступила в полуфинале Тихоокеанскому дивизиону со счетом
3:10.
Стоит отметить, россиянин забросил одну шайбу.