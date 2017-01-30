Владимир Тарасенко: НХЛ проделала великолепную работу по организации Матча звезд

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от Матча всех звезд НХЛ.

«С оборонительными действиями у нас, очевидно, было не все в порядке. Когда разница в счете составляет семь шайб, это довольно много. Но сейчас самым главным является хорошо отдохнуть и провести время с семьей. Мы хотели получить удовольствие и одержать победу, но соперник играл лучше и заслуженно вышел в финал. Церемония оглашения списка лучших хоккеистов за всю историю была отличной, это особенный момент для хоккея. Я думаю, что НХЛ проделала великолепную работу по организации этого уик-энда», - сказал Тарасенко.

Тарсенко принимал участие в составе сборной Центрального дивизиона, которая уступила в полуфинале Тихоокеанскому дивизиону со счетом 3:10.

Стоит отметить, россиянин забросил одну шайбу.