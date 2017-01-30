Никита Кучеров: Овечкин и Кросби в одном звене, такое не встретишь каждый день
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поделился впечатлениями от
Матча всех звезд НХЛ.
«Это был удивительный опыт. Болельщики отлично поддерживали
все команды, организация праздника была на высочайшем уровне. Было весело
увидеть Овечкина и Кросби в одном звене, такое не встретишь каждый день. Я
думаю, что все получили большое удовольствие от этого уик-энда. Было здорово
просто находиться в одной раздевалке с лучшими хоккеистами НХЛ, разделить с
ними какие-то моменты.
Церемония оглашения списка ста лучших игроков в истории лиги была незабываемой. Перед началом сезона ты не думаешь о таких вещах, а потом оказываешься в Лос-Анджелесе на «Матче звезд». Поэтому я просто старался получить удовольствие от каждого момента. Понятно, что «Тампа» проводит нелучший сезон, так что я надеюсь, что этот уик-энд поможет зарядиться уверенностью и с новыми эмоциями вернуться в регулярный чемпионат», сказал Кучеров.
Кучеров принимал участие в составе сборной Атлантического дивизиона, которая проиграла в полуфинале команде Столичного дивизиона со счетом 6:10. В активе россиянина четыре очка, за две заброшенные шайбы и две результативные передачи.