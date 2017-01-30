Первая победа «Шапекоэнсе» после катастрофы, 7 очков россиян на Матче звезд НХЛ и травма Кутина. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра
понедельника.
1. В ночь с воскресенья на понедельник состоялись три игры Матча
всех звезд НХЛ – два полуфинала и финал. Во всех трех матчах участие принимали четыре
российских хоккеиста – Александр Овечкин, Владимир Тарасенко, Никита Кучеров и
Сергей Бобровский, которые набрали семь очков.
2. В первом полуфинальном матче шайба Владимира Тарасенко не
спасла сборную Центрального дивизиона от разгрома командой Тихоокеанского
дивизиона.
3. Во втором матче 1/2 финала турнира два очка Александра
Овечкина помогли команде Столичного дивизиона обыграть сборную Атлантического
дивизиона, не смотря на четыре очка Никиты Кучерова.
4. В финальной игре Матча всех звезд НХЛ Столичный дивизион
обыграл Тихоокеанский. Три шайбы победителей пропустил Сергей
Бобровкий.
5. Определились полуфинальные пары Кубка африканских наций.
6. «Саутгемптон» планирует арендовать у «Спартака» Сердара Таски
до конца сезона.
7. «Шапекоэнсе» одержал первую победу после авиакатастрофы.
8. Мадридский «Реал» разгромил «Реал Сосьедад», забив три
безответных мяча.
9. «Марсель» объявил о возвращении в команду Димитри Пайе из
«Вест Хэма»
10. Защитник «Спартака» Денис Кутин на сборе в ОАЭ получил
серьезную травму в столкновении с партнером по команде.
Видео дня: Россиянки «разорвали» сборную США на Универсиаде
Цитата дня: «Овечкин и Кросби в одном звене, такое не встретишь каждый день», - Никита Кучеров, форвард «Тампы».
Обязательно к прочтению:
Фарфан и Галаджан в помощь. Как «Локомотив» обыграл хорватский клуб
Судья не увидел тако-о-ое? Скандал!
Евгения Медведева: Исинбаева закрывалась от всех полотенцем, а я - наушниками
«Карлсен пожертвовал фигуру, но Карякин отлично защищался»