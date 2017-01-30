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Первая победа «Шапекоэнсе» после катастрофы, 7 очков россиян на Матче звезд НХЛ и травма Кутина. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Первая победа «Шапекоэнсе» после катастрофы, 7 очков россиян на Матче звезд НХЛ и травма Кутина. Главные новости утра
Источник: Reuters

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.

1. В ночь с воскресенья на понедельник состоялись три игры Матча всех звезд НХЛ – два полуфинала и финал.  Во всех трех матчах участие принимали четыре российских хоккеиста – Александр Овечкин, Владимир Тарасенко, Никита Кучеров и Сергей Бобровский, которые набрали семь очков.

2. В первом полуфинальном матче шайба Владимира Тарасенко не спасла сборную Центрального дивизиона от разгрома командой Тихоокеанского дивизиона.

3. Во втором матче 1/2 финала турнира два очка Александра Овечкина помогли команде Столичного дивизиона обыграть сборную Атлантического дивизиона, не смотря на четыре очка Никиты Кучерова.

4. В финальной игре Матча всех звезд НХЛ Столичный дивизион обыграл Тихоокеанский. Три шайбы победителей пропустил Сергей Бобровкий.

5. Определились полуфинальные пары Кубка африканских наций.

6. «Саутгемптон» планирует арендовать у «Спартака» Сердара Таски до конца сезона.

7. «Шапекоэнсе» одержал первую победу после авиакатастрофы.

8. Мадридский «Реал» разгромил «Реал Сосьедад», забив три безответных мяча.

9. «Марсель» объявил о возвращении в команду Димитри Пайе из «Вест Хэма»

10. Защитник «Спартака» Денис Кутин на сборе в ОАЭ получил серьезную травму в столкновении с партнером по команде.

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Цитата дня: «Овечкин и Кросби в одном звене, такое не встретишь каждый день», - Никита Кучеров, форвард «Тампы».

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