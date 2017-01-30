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Мозякин в одном шаге от рекорда Радулова

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Вчера в матче с ЦСКА Сергей Мозякин сделал дубль и набрал 79 (42+37) очков. До рекорда результативности КХЛ в регулярных чемпионатах, принадлежащего Александру Радулову – 80 (20+40) баллов, капитану «Магнитки» осталось набрать одно очко.

Напомним, Радулов установил достижение в сезоне-2010/11 в чемпионском сезоне «Салавата Юлаева».

До финиша регулярного чемпионата «Металлург» проведет четыре встречи – с «Северсталью», СКА и две с «Трактором». Три из них – дома.

После возвращения из Уфы с Матча звезд Мозякин пополнил счет 6 (5+1) очками.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча 

Матч

ЦСКА - Металлург Мг - 4:3 О.Т. (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы:

Плэтт (Светлаков, Скотт), 26:02 (1:0). Мозякин (Ли, Коварж), 30:20 (1:1 - бол.). Осала (Сёмин), 32:18 (1:2 - бол.). да Коста (Блажиевский), 41:05 (2:2 - бол.). Мозякин (Коварж), 48:48 (2:3 - бол.). Плэтт (Денисов, да Коста), 59:25 (3:3). Муршак (Петров), 63:55 (4:3).

Место и дата

29 января 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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