Мозякин в одном шаге от рекорда Радулова

Вчера в матче с ЦСКА Сергей Мозякин сделал дубль и набрал 79 (42+37) очков. До рекорда результативности КХЛ в регулярных чемпионатах, принадлежащего Александру Радулову – 80 (20+40) баллов, капитану «Магнитки» осталось набрать одно очко.

Напомним, Радулов установил достижение в сезоне-2010/11 в чемпионском сезоне «Салавата Юлаева».

До финиша регулярного чемпионата «Металлург» проведет четыре встречи – с «Северсталью», СКА и две с «Трактором». Три из них – дома.

После возвращения из Уфы с Матча звезд Мозякин пополнил счет 6 (5+1) очками.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча