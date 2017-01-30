Александр Овечкин: У нас с Кросби были шансы, но не все получалось

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин после Матча всех звезд НХЛ в Лос-Анджелесе рассказал о взаимодействии с форвардом Сидни Кросби, с которым он играл в одном звене в команде Столичного дивизиона.

«Гретцки подошел к нам и сказал, что мы будем играть вместе. Нам надо было наладить взаимопонимание, понять, как мы будем взаимодействовать на площадке.

У нас были шансы, но не все получалось. Мы все выкладывались, принимали броски на себя, двигались, чтобы они не смогли выйти вперед. Играть было интересно», – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, Овечкин и Кросби набрали по 2 (1+1) очка в полуфинале с командой Атлантического дивизиона (10:6). После финала с командой Тихоокеанского дивизиона (4:3) игроки обменялись клюшками.