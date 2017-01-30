Александр Овечкин: У нас с Кросби были шансы, но не все получалось
Форвард «Вашингтона»
Александр Овечкин после Матча всех звезд НХЛ в Лос-Анджелесе рассказал о
взаимодействии с форвардом Сидни Кросби, с которым он играл в одном звене в
команде Столичного дивизиона.
«Гретцки подошел к нам и сказал, что мы будем играть вместе. Нам надо было наладить взаимопонимание, понять, как мы будем взаимодействовать на площадке.
У нас были шансы, но не все получалось. Мы все выкладывались, принимали броски на себя, двигались, чтобы они не смогли выйти вперед. Играть было интересно», – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, Овечкин и Кросби набрали по 2 (1+1) очка в полуфинале с командой Атлантического дивизиона (10:6). После финала с командой Тихоокеанского дивизиона (4:3) игроки обменялись клюшками.
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