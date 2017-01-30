Сидни Кросби: Овечкин не хотел бросать, чтобы не нанести кому-нибудь травму

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби после Матча всех звезд НХЛ в Лос-Анджелесе рассказал об игре в одном звене с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Я старался найти его. Я знаю, какой у него бросок. Уверен, что он не хотел бросать, чтобы не нанести кому-нибудь травму. А я не хотел упустить такой уникальный шанс. Обычно мы играем друг против друга.

Мы отлично провели три дня с пятницы по воскресенье, получили огромное удовольствие. Это получилось естественно. Мы играли в одной команде, вместе участвовали в конкурсах. Так что все получалось само собой.

Мы здесь, чтобы хорошо провести время. Нам нравится играть в хоккей, и я думаю, нам всем здесь было хорошо. Здесь не думаешь о следующих играх. Но все вернется, мы снова погрузимся в наш обычный распорядок. А пока все стараются веселиться, общаться», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, главный тренер команды Столичного дивизиона Уэйн Гретцки поставил Овечкина и Кросби в одно звено. Оба форварда набрали по 2 (1+1) очка в полуфинале с командой Атлантического дивизиона (10:6), а после финала обменялись клюшками.