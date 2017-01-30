Зинедин Зидан: Бэйл? Он уже работает на поле
Главный тренер «Реала»
Зинедин Зидан после матча 20-го тура примеры с «Реалом Сосьедад» (3:0) дал
понять, что полузащитник Гарет Бэйл близок к возвращению в строй после травмы.
«Бэйл? Он уже работает на поле в бутсах, – приводит Goal.com слова Зидана.
Напомним, 27-летний валлиец не играет с 22 ноября, когда получил травму в матче Лиги чемпионов со «Спортингом» (2:1).
«Это очень важная победа для нас после нескольких непростых дней, – прокомментировал Зидан матч на «Сантьяго Бернабеу». – Мы показали цельную игру против сложного соперника. Для нас также было важно сыграть «на ноль». К тому же, и другие результаты были в нашу пользу».
Напомним, ближайшие преследователи «Реала» не смогли победить в 20-м туре. «Барселона» сыграла вничью с «Бетисом» (1:1), а «Севилья» потерпела поражение от «Эспаньола». Теперь «Реал» опережает обе команды на четыре очка, имея при этом игру в запасе.
В 21-м туре 5 февраля «Реал» сыграет с «Сельтой» на стадионе «Балайдос» в Виго.
Матч
Реал - Реал Сосьедад - 3:0 (1:0)
Голы
Ковачич 38 (1:0). Роналду 51 (2:0). Мората 82 (3:0).
Состав
Реал: Навас, Варан, Рамос, Начо, Данило, Васкес (Асенсио, 84), Каземиро, Кроос, Ковачич (Иско, 78), Бензема (Мората, 66), Роналду
Реал Сосьедад: Рульи, Сальдуа, Мартинес И., Сурутуса, Ойарсабаль (Прието, 58), Каналес (Гранеро, 78), Родригес, Ильярраменди, Навас, Хуанми, Виллиан (Вела, 57)
Предупреждения:
Кроос, 39; Васкес, 77 - Мартинес И., 6; Родригес, 71
Удаления:
нет - Мартинес И., 74
Судья:
Марио Лопес Мелеро (Испания)
Место и дата
29 января 22:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция