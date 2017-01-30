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Зинедин Зидан: Бэйл? Он уже работает на поле

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 20-го тура примеры с «Реалом Сосьедад» (3:0) дал понять, что полузащитник Гарет Бэйл близок к возвращению в строй после травмы.

«Бэйл? Он уже работает на поле в бутсах, – приводит Goal.com слова Зидана.

Напомним, 27-летний валлиец не играет с 22 ноября, когда получил травму в матче Лиги чемпионов со «Спортингом» (2:1).

«Это очень важная победа для нас после нескольких непростых дней, – прокомментировал Зидан матч на «Сантьяго Бернабеу». – Мы показали цельную игру против сложного соперника. Для нас также было важно сыграть «на ноль». К тому же, и другие результаты были в нашу пользу».

Напомним, ближайшие преследователи «Реала» не смогли победить в 20-м туре. «Барселона» сыграла вничью с «Бетисом» (1:1), а «Севилья» потерпела поражение от «Эспаньола». Теперь «Реал» опережает обе команды на четыре очка, имея при этом игру в запасе.

В 21-м туре 5 февраля «Реал» сыграет с «Сельтой» на стадионе «Балайдос» в Виго.

Матч

Реал - Реал Сосьедад - 3:0 (1:0)

Голы

Ковачич 38 (1:0). Роналду 51 (2:0). Мората 82 (3:0).

Состав

Реал: Навас, Варан, Рамос, Начо, Данило, Васкес (Асенсио, 84), Каземиро, Кроос, Ковачич (Иско, 78), Бензема (Мората, 66), Роналду

Реал Сосьедад: Рульи, Сальдуа, Мартинес И., Сурутуса, Ойарсабаль (Прието, 58), Каналес (Гранеро, 78), Родригес, Ильярраменди, Навас, Хуанми, Виллиан (Вела, 57)

Предупреждения:

Кроос, 39; Васкес, 77 - Мартинес И., 6; Родригес, 71

Удаления:

нет - Мартинес И., 74

Судья:

Марио Лопес Мелеро (Испания)

Место и дата

29 января 22:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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