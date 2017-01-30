Зинедин Зидан: Бэйл? Он уже работает на поле

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 20-го тура примеры с «Реалом Сосьедад» (3:0) дал понять, что полузащитник Гарет Бэйл близок к возвращению в строй после травмы.

«Бэйл? Он уже работает на поле в бутсах, – приводит Goal.com слова Зидана.

Напомним, 27-летний валлиец не играет с 22 ноября, когда получил травму в матче Лиги чемпионов со «Спортингом» (2:1).

«Это очень важная победа для нас после нескольких непростых дней, – прокомментировал Зидан матч на «Сантьяго Бернабеу». – Мы показали цельную игру против сложного соперника. Для нас также было важно сыграть «на ноль». К тому же, и другие результаты были в нашу пользу».

Напомним, ближайшие преследователи «Реала» не смогли победить в 20-м туре. «Барселона» сыграла вничью с «Бетисом» (1:1), а «Севилья» потерпела поражение от «Эспаньола». Теперь «Реал» опережает обе команды на четыре очка, имея при этом игру в запасе.

В 21-м туре 5 февраля «Реал» сыграет с «Сельтой» на стадионе «Балайдос» в Виго.