Уэйн Гретцки: Возобновление тренерской карьеры? Нет, нет и нет, она завершена

Главный тренер команды Столичного дивизиона на Матче всех звезд НХЛ Уэйн Гретцки заявил, что не собирается возобновлять тренерскую карьеру.

«Мне очень понравилось. Замечательный был день. Я смог повидаться с Полом Коффи. Наверное, вы заметили, что нам нравится то, чем мы занимались. Мы все получили удовольствие. Все прошло лучше, чем я мог подумать.

Любая команда могла победить. Играли «три на три», много двигались. Мне кажется, что все старались.

Возобновление карьеры? Нет, нет и нет. Моя тренерская карьера завершена», – приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ.

Напомним, с 2005 по 2009 годы Гретцки тренировал «Финикс» и ни разу за четыре сезона не вывел «койотов» в плей-офф.

Добавим, что команда Столичного дивизиона стала победителем Матча всех звезд, который проходил 27-29 января в Лос-Анджелесе.