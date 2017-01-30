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Серена Уильямс вернулась на первое место в рейтинге WTA

Источник:  WTAКомментарии

Американка Серена Уильямс вернулась на первое место в рейтинге WTA.

Теннисистка одержала победу на Открытом чемпионата Австралии. В финале она переиграла свою старшую сестру Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:4. 

Немка Анжелик Кербер, ранее лидировавшая в рейтинге, переместилась на вторую строчку. 

Россиянка Светлана Кузнецова, дошедшая до 1/8 финала Australian Open, поднялась на две позиции вверх и заняла восьмое место. 

Рейтинг WTA:  

1 (2). Серена Уильямс (США) - 7780 очков

2 (1). Анжелик Кербер (Германия) - 7115

3 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 5270

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5073

5 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4985

6 (3). Агнешка Радванска (Польша) - 4915

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4720

8 (10). Светлана Кузнецова (Россия) - 3915

9 (8). Мэдисон Киз (США) - 3897

10 (9). Йоханна Конта (Великобритания) - 3705...

16 (18). Елена Веснина (Россия) - 2357...

22 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2040...

27 (25). Дарья Касаткина (Россия) - 1580...

37 (34). Екатерина Макарова (Россия) - 1377...

83 (85). Евгения Родина (Россия) - 756...

96 (95). Ирина Хромачева (Россия) - 680.

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