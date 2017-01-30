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M-1 Challenge 74. Сото проведет бой против Пайзулы Магомедова

Источник:  Mix FightКомментарии

18 февраля в Санкт-Петербурге на турнире M-1 Challenge 74 пройдет бой между победителем турниров Jungle Fights Брюсом Сото (Бразилия, 9-3) и российским нокаутером Пайзулой Магомедовым (Fighting Eagle, 3-0).

Брюс Сото выступал на самых крупных бразильских турнирах – Shooto Brazil, War of Champions и Jungle Fights, где снискал себе славу жесткого и бескомпромиссного бойца, который умеет закатить зрелищные упорные поединки и порадовать зрителей. Являясь чемпионом своей страны по бразильскому джиу-джитсу среди пурпурных поясов, Брюс все равно предпочитает вести поединок в стойке и обладает очень хорошей ударной техникой. К своему дебютному бою в M-1 Challenge он подходит с хорошим послужным списком из 9 побед в 12 боях.

Пайзула Магомедов является чемпионом России и Европы по рукопашному бою, победителем кубка России по рукопашному бою, чемпионом ПФО по смешанным боевым единоборствам. Все три его профессиональных поединка прошли очень стремительно – самый продолжительный продлился 3 минуты и 15 секунд. Два соперника отправились в нокаут, а еще один попался на удушающий прием. Главным оружием бойца из клуба Fighting Eagle является пушечный удар с обеих рук, которым он отправил на канвас не один десяток соперников на различных соревнованиях.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полутяжелом весе
Штефан «T-800» Пютц (MMA Spirit), 15-2 - Рашид Юсупов (Горец), 8-0

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе
Абукар Яндиев (Fight or Die), 8-1 - Александр Бутенко (Fightspirit), 42-11-2

(До 70,3 кг), Эриван Перейра (Бразилия), 7-0 - Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь), 22-10

(До 61,3 кг), Моктар Бенкаси (Франция), 13-6 - Виталий Бранчук (Украина), 21-6

(До 77,1 кг), Пабло Ортман (Швейцария), 5-0 - Вячеслав Богомол (Украина), 9-3

(До 77,1 кг), Брюс Сото (Бразилия), 9-3 - Пайзула Магомедов (Fighting Eagle), 3-0

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