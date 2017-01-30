Тэйлор Холл: Гретцки был серьезен и ближе к концу матча стал сокращать смены

Форвард «Нью-Джерси» Тэйлор Холл рассказал о том, как Уэйн Гретцки руководил командой Столичного дивизиона во время Матча всех звезд НХЛ в Лос-Анджелесе.

«Он был серьезен на скамейке. Ближе к концу матча он стал сокращаться смены. Мне кажется, я стал меняться немного раньше. Это честь – играть в команде такого человека.

Он не произносил зажигательные речи. После первого матча он зашел в раздевалку и сказал: «Мы в финале. Теперь мы можем пройти этот путь до конца». Хоккеисты по своей природе стремятся к победе. И когда нас выпускают на лед, где играют всего шесть человек, никто не хочет опозориться», – приводит слова Холла официальный сайт НХЛ.

Напомним, команда Столичного дивизиона стала победителем Матча всех звезд.