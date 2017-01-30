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Россиянка Васильева завоевала золото Универсиады в гонке на 5 км классическим стилем

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская лыжница Лилия Васильева завоевала золотую медаль в гонке на 5 км классическим стилем на Универсиаде в Алма-Ате.

Спортсменка преодолела дистанцию за 14 минут 08,6 секунды. Второе место заняла еще одна представительница России, Анна Нечаевская, третьей стала Анна Шевченко из Казахстана.

Напомним, что Универсиада в Казахстане и завершится 8 февраля.  

Универсиада

Лыжи

Женщины 

Классический стиль, 5 км 

1. Лилия Васильева (Россия) - 14:08.6

2. Анна Нечаевская (Россия) - +13.3

3. Анна Шевченко (Казахстан) - +15.2 

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