Россиянка Васильева завоевала золото Универсиады в гонке на 5 км классическим стилем
Российская лыжница Лилия Васильева завоевала золотую медаль в гонке на 5 км классическим стилем на Универсиаде в Алма-Ате.
Спортсменка преодолела дистанцию за 14 минут 08,6 секунды. Второе место заняла еще одна представительница России, Анна Нечаевская, третьей стала Анна Шевченко из Казахстана.
Напомним, что Универсиада в Казахстане и завершится 8 февраля.
Универсиада
Лыжи
Женщины
Классический стиль, 5 км
1. Лилия Васильева (Россия) - 14:08.6
2. Анна Нечаевская (Россия) - +13.3
3. Анна Шевченко (Казахстан) - +15.2
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