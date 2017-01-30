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Федерер вошел в топ-10 рейтинга ATP

Источник:  ATPКомментарии

Швейцарец Роджер Федерер, одержавший победу на Открытом чемпионате Австралии, вернулся в первую десятку рейтинга ATP.

Сейчас 35-летний теннисист занимает 10 место, ранее он был 17-м. Лидерство сохранил британец Энди Маррей, вторая строчка осталась за сербом Новаком Джоковичем.

Финалист Australian Open Рафаэль Надаль поднялся на три пункта вверх и расположился на шестой строчке. 

Практически все россияне ухудшили свои позиции, только Константин Кравчук переместился с 88 на 87 место.  

Рейтинг ATP: 

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 11540 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 9825

3 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5695

4 (3). Милош Раонич (Канада) - 4930

5 (5). Кей Нисикори (Япония) - 4830

6 (9). Рафаэль Надаль (Испания) - 4385

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) - 3560

8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3505

9 (6). Гаэль Монфис (Франция) - 3445

10 (17). Роджер Федерер (Швейцария) - 3260...

52 (52). Карен Хачанов (Россия) - 904...

55 (45). Андрей Кузнецов (Россия) - 845...

63 (63). Даниил Медведев (Россия) - 749...

87 (88). Константин Кравчук (Россия) - 644...

91 (70). Михаил Южный (Россия) - 627.

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