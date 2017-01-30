«Локомотив» – «Осиек»: Миранчук и Михалик – лучшие по ключевым передачам

Вчера «Локомотив» в контрольном матче обыграл хорватский «Осиек» (2:1).

По данным InStat, лучшими в составе «Локомотива» по ключевым передачам стали Миранчук и Михалик – по 4. Алексей был точнее – 3 паса дошли до адресатов. В единоборства чаще всех вступал Игнатьев – 22 (выиграл – 9). Он же совершил и наибольшее количество обводок – 11 (удачные – 4). В отборе мяча не было равных Игорю Денисову – 4 удачных из 5.

Добавим, что 18-летний Галаджан, автор победного гола, за 13 минут нанес 2 удара по воротам (точность – 100%), 4 раза вступил в единоборства (выиграл – 1) и сделал 1 пас.