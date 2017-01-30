«Локомотив» – «Осиек»: Миранчук и Михалик – лучшие по ключевым передачам
Вчера «Локомотив» в контрольном матче обыграл хорватский «Осиек» (2:1).
По данным InStat, лучшими в составе «Локомотива» по ключевым передачам стали Миранчук и Михалик – по 4. Алексей был точнее – 3 паса дошли до адресатов. В единоборства чаще всех вступал Игнатьев – 22 (выиграл – 9). Он же совершил и наибольшее количество обводок – 11 (удачные – 4). В отборе мяча не было равных Игорю Денисову – 4 удачных из 5.
Добавим, что 18-летний Галаджан, автор победного гола, за 13 минут нанес 2 удара по воротам (точность – 100%), 4 раза вступил в единоборства (выиграл – 1) и сделал 1 пас.
Фарфан и Галаджан в помощь. Как «Локомотив» обыграл хорватский клуб
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