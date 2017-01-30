Никита Симонян: ЧМ-2018 пройдет на самом высоком уровне

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян рассказал, что Россия проведет чемпионат мира в 2018 году на высшем уровне.

- Убежден, что все будет подготовлено, и турнир пройдет на самом высоком уровне. У меня нет в этом сомнений. Мы умеем с блеском готовить и проводить крупные соревнования. Примеров тому немало. Проведем так и чемпионат мира, несмотря на козни некоторых, которые все пытаются добиться его переноса из России. Осталось всего 500 дней. Убежден, что турнир у нас не отнимут.

Конечно, главным будет выступление сборной России. Повторюсь, то, что турнир пройдет на высоком уровне, сомнений не вызывает. Осталось, чтобы и наша команда выступила так же. Станислав Черчесов серьезно готовит команду. Он знает, за счет каких качеств и компонентов мы можем успешно выступить. И я с ним согласен. Тем более это важно на фоне падения интереса к спорту. Если наши спортсмены будут впереди, то все каналы, все СМИ будут стремиться рассказывать о них, - сказал Симонян в интервью «Р-Спорт».

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».