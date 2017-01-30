Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Спартак
Хоккей / C мячом  Казахстан- : -Россия
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Минск
Футбол  Лас-Пальмас- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: России нужно построить еще около 200 объектов к ЧМ-2018

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что России необходимо построить еще около 200 объектов к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

- Очень многое нам осталось сделать до чемпионата мира. Программа огромная. 11 городов, которые будут принимать турнир, 20 городов, где будут жить команды - 31 город участвует в этой программе. Это огромная работа – подготовка инфраструктуры. Нам еще до 200 объектов нужно построить: стадионы, тренировочные поля, аэропорты, гостиницы, улично-дорожная сеть, метро, больницы, благоустройство городов. Надо еще завершить транспортную концепцию, концепцию безопасности. Еще работы очень много в оставшиеся 500 дней, - сказал Мутко «Р-Спорт». 

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники». 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Сорокин: У нас побывали представители около 20 сборных, все удивлены, что гостиницы хорошиеГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что вопрос о переносе чемпионата мира считает несерьезным, а также рассказал о впечатлениях представителей зарубежных федераций после посещения баз, которые примут сборные во время турнира.Никита Симонян: ЧМ-2018 пройдет на самом высоком уровнеПервый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян рассказал, что Россия проведет чемпионат мира в 2018 году на высшем уровне.500 дней до футбольного лета500 дней до футбольного летаВ понедельник стрелки обратного отсчета до старта чемпионата мира по футболу покажут число «500».Магомет пришел к горе. Евгений Ловчев о том, как запустил часы ЧМ-2018 в СочиМагомет пришел к горе. Евгений Ловчев о том, как запустил часы ЧМ-2018 в СочиОбозреватель «Советского спорта» побывал в Сочи и запустил часы, отсчитывающие 500 дней до начала ЧМ-2018.Виталий Мутко: Перед сборной России стоит задача бороться за самые высокие места на УниверсиадеВице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, какие задачи стоят перед сборной России на Универсиаде в Алма-Ате.Виталий Мутко: До ЧМ-2018 сборная Бразилии приедет в Россию на товарищеский матчВице-премьер правительства России Виталий Мутко рассказал о переговорах с Бразильской конфедерацией футбола о проведении товарищеского матча национальных сборных двух стран в июне 2017 года в Москве.Владимир Маркин: Постараемся провести ЧМ-2018 не просто гладко, а триумфальноСегодня состоялось первое заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС под председательством Владимира Маркина.На «Крестовском» в феврале может пройти рок-концертПресс-секретарь вице-губернатора Петербурга Игоря Албина Елена Михина в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказала о возможном концерте на стадионе на Крестовском острове.Александр Мостовой: Неудивительно, что Мутко говорит о возвращении Аршавина в сборнуюБывший полузащитник сборной Росси Александр Мостовой высказался о шансах полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина вернуться в сборную.Петербуржцев наконец-то радует стадионПетербуржцев наконец-то радует стадионВ понедельник – важная веха: до старта чемпионата мира по футболу-2018 останется ровно 500 дней.Виталий Мутко: Вопрос о возрождении Кубка Содружества стоит на повестке дняТрадиционный «зимний» турнир Кубок Содружества, закрытый в начале 2016 года, может быть возрожден.Кубок конфедераций и чемпионат мира пройдут без эксцессов, уверены представители фан-движенийМинистерство внутренних дел РФ обеспокоено недостатком в регионах, которые в 2018 году примут матчи чемпионата мира, специализированных учреждений для оказания своевременной помощи лицам в состоянии сильного алкогольного опьянения.Виталий Мутко: Финал Кубка России может пройти в Сочи или Санкт-ПетербургеВице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что финал Кубка России может состояться на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.Виталий Мутко: Критических отставаний в подготовке к ЧМ-2018 нетВице-премьер Виталий Мутко оценил ход подготовки российских регионов в проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.Лучшее издевательство над новым стадионом в Петербурге (видео)Лучшее издевательство над новым стадионом в Петербурге (видео)Пробовали многие, а выигрывает мультяшная версия от канала «2х2».«Не «Лужа», а просто класс!» Репортаж с реконструкции стадиона«Не «Лужа», а просто класс!» Репортаж с реконструкции стадионаРеконструкция «Лужников» несется к финишу с опережением графика почти на два месяца – сдать стадион планируют в конце марта.Виталий Мутко: Хотел бы, чтобы Аршавин сыграл на ЧМ-2018Президент РФС Виталий Мутко сказал, что он хотел бы видеть Андрея Аршавина в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года.Александр Кержаков: Во время ЧМ-2018 можно собрать звездную команду и провести матч на Дворцовой площадиНападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о возможных мероприятиях в Петербурге во время чемпионата мира-2018.Валерий Газзаев: Гостиничный бизнес в преддверии чемпионата мира гонится за сиюминутной прибыльюЗаместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев призвал владельцев российских гостиниц ответственно подходить к ведению своего бизнеса в преддверии ЧМ-2018.ФИФА официально подтвердила, что жеребьевка ЧМ-2018 пройдет в КремлеФИФА на своем официальном сайте подтвердила, что жеребьевка финальной части чемпионата мира-2018 пройдет в Кремлевском дворце в Москве 1 декабря 2017 года.
Главные новости
Футбол
Первая победа «Шапекоэнсе» после катастрофы, 7 очков россиян на Матче звезд НХЛ и травма Кутина. Главные новости утра
Футбол
На стадионе «Олд Траффорд» вспыхнул пожар
Футбол
«Оренбург» арендовал Бордачева у «Томи»
Другие
Лаборатория WADA в Лозанне опровергла данные доклада Макларена
Футбол
Министр спорта Татарстана: После ЧМ-2018 будем подавать заявку на проведение финала еврокубка в Казани
Футбол
Алексей Сорокин: У нас побывали представители около 20 сборных, все удивлены, что гостиницы хорошие
Футбол
Виталий Мутко: России нужно построить еще около 200 объектов к ЧМ-2018
Теннис
Федерер вошел в топ-10 рейтинга ATP
Теннис
Серена Уильямс вернулась на первое место в рейтинге WTA
Хоккей
Сидни Кросби: Овечкин не хотел бросать, чтобы не нанести кому-нибудь травму
все новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018