Виталий Мутко: России нужно построить еще около 200 объектов к ЧМ-2018

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что России необходимо построить еще около 200 объектов к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

- Очень многое нам осталось сделать до чемпионата мира. Программа огромная. 11 городов, которые будут принимать турнир, 20 городов, где будут жить команды - 31 город участвует в этой программе. Это огромная работа – подготовка инфраструктуры. Нам еще до 200 объектов нужно построить: стадионы, тренировочные поля, аэропорты, гостиницы, улично-дорожная сеть, метро, больницы, благоустройство городов. Надо еще завершить транспортную концепцию, концепцию безопасности. Еще работы очень много в оставшиеся 500 дней, - сказал Мутко «Р-Спорт».

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».



