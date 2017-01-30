Алексей Сорокин: У нас побывали представители около 20 сборных, все удивлены, что гостиницы хорошие

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что вопрос о переносе чемпионата мира считает несерьезным, а также рассказал о впечатлениях представителей зарубежных федераций после посещения баз, которые примут сборные во время турнира.

«Ни от кого мы не слышали о возможном бойкоте. Напротив, многие сборные к нам приезжают смотреть базы команд. Мы их сопровождаем, общаемся, показываем. И пока отклики только позитивные. У нас в разных уголках страны уже побывали представители около 20 сборных, и мы видим только позитив. Все приятно удивлены, что гостиницы хорошие, при них уже ведется строительство полей, где-то газон уже готов. Многие просто этого не ожидали. Видно, что и администрация городов хочет принять у себя команды, для них это вопрос престижа.

Десять раз мы повторили, что имеем все заверения ФИФА, что нас от Кубка конфедераций отделяют четыре месяца, что ни разу не прозвучало ни одного внятного, логического аргумента почему надо чемпионат мира перенести или бойкотировать. Трудно отвечать на вопрос, который тебе кажется не совсем серьезным. Мы не можем всерьез готовиться к чемпионату мира, если где-то на подкорке держим мысль, что у нас его могут отнять. Мы этот вопрос даже не рассматриваем», – сказал Сорокин в интервью агентству «Р-Спорт».

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.