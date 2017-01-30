Министр спорта Татарстана: После ЧМ-2018 будем подавать заявку на проведение финала еврокубка в Казани

Министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов сообщил, что Казань может претендовать на проведение финала одного из футбольных еврокубков после 2018 года.

«Есть общее внимание к чемпионату мира, поэтому рановато сейчас говорить о еврокубках. Но в дальнейшем, на перспективу, возможно. Будем участвовать в какой-нибудь заявочной кампании после чемпионата мира. Казань к этому готова, ведь это шаг, чтобы к нам в город приехали хорошие команды еще и на клубном уровне. Но сегодня приоритет все-таки отдается проведению регулярного чемпионата России, Кубка конфедераций и чемпионата мира», – приводит ТАСС слова Леонова.

Напомним, в России дважды проходили финалы футбольных еврокубков: в 1999 году «Парма» выиграла в «Лужниках» финал Кубка УЕФА у «Марселя», а в 2008 году «Манчестер Юнайтед» там же победил «Челси» в финале Лиги чемпионов.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.