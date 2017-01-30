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Рафаэль Варан: Я слышал больше аплодисментов, а не свиста

Источник:  MarcaКомментарии

Защитник «Реала» Рафаэль Варан после победы над «Реалом Сосьедад» (3:0) в 20-м туре примеры на «Сантьяго Бернабеу» высказался о реакции болельщиков, которые освистывали команду.

«Мы очень довольны, потому что три очка были крайне важны для нас. Я слышал больше аплодисментов, чем свиста, но мы понимаем, что публика очень требовательна, поэтому нам нужно быть готовыми к этому.

Мы показали хорошую сбалансированную игру, хотя можем прибавить и оказывать на соперника еще больше давления. Мы знали, что можем оторваться от «Барселоны» и «Севильи», так что день стал идеальным для нас», – приводит Marca слова Варана.

Напомним, в предыдущих пяти матчах «Реал» одержал одну победу и вылетел из Кубка Испании, проиграв по сумме двух матчей «Сельте».

Именно с командой из Виго лидер примеры сыграет 5 февраля в 21-м туре на стадионе «Балайдос».

«Реал» опережает «Барселону» и «Севилью» на четыре очка, имея при этом игру в запасе.

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