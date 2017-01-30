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Лаборатория WADA в Лозанне опровергла данные доклада Макларена

Источник:  Life.ruКомментарии

В распоряжение хакерской группы Fancy Bears оказалось письмо бывшего директора лаборатории ВАДА в Лозанне Марсьяля Соги главе организации Крэйгу Риди, в котором на основе анализа 67 допинг-проб российских спортсменов выявляются ошибки в докладе Ричарда Макларена, сообщает Life.ru.

Пробы, о которых идет речь, попали в лабораторию WADA в Лозанне в начале 2013 года. 9 декабря 2016 года была представлена вторая часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на ОИ-2014. Это стало поводом для обращения Соги к главе WADA Риди. 

Как сообщает Соги, в 2013 году WADA просило лабораторию в Лозанне оставить для дальнейшего расследования 67 допинг-проб россиян, но те были уничтожены лабораторией в марте 2013 года.

По его словам, в 2015 году, после начала расследования ситуации с допингом в России, Университет Лозанны, где находится лаборатория, запросил аудит с целью установить правду в деле. Независимые аудиторы восстановили хронологию событий следующим образом:

- Из 67 якобы уничтоженных проб 54 были подвергнуты анализу и дали отрицательный результат (и А, и В). Спустя три месяца, как того требуют стандарты, они были действительно уничтожены.

- WADA ни разу не давало каких-либо особых инструкций по поводу этих 54 проб. Перед процедурой уничтожения анализов в марте 2013 года лаборатория прислала в WADA оповещение и не получила никакого ответа. 13 апреля 2013 года пробы были уничтожены.

- Еще в одной из 13 прочих проб было найдено запрещённое вещество. Остальные 12 проб были сохранены с подозрением на содержание запрещённых препаратов. После этого в WADA было отправлен запрос о дальнейших действиях. В ответ WADA продлило срок сохранения проб на еще 3 месяца. В июне 2013 года генеральный директор агентства Дэвид Хоуман дал добро на дополнительный анализ проб B.

- Последующая проверка показала, что в двух из 12 образцов содержатся анаболические стероиды.

Именно эти данные позволили заподозрить московскую антидопинговую лабораторию в нарушениях. Лозаннская лаборатория сотрудничала с WADA по ходу всей операции.

В конце письма автор просит сделать публичной эту корреспонденцию, дабы восстановить репутацию лаборатории, которой руководил. 

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