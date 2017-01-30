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«Оренбург» арендовал Бордачева у «Томи»

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник «Томи» Максим Бордачев проведет вторую половину сезона в аренде в «Оренбурге».

«Сегодня мы получили подписанные документы об аренде Бордачева», – приводит ТАСС слова спортивного директора «Томи» Игоря Кудряшова.

На прошлой неделе Бордачев присоединился к новой команде, которая готовится к продолжению чемпионата на сборе в Турции.

В нынешнем сезоне 30-летний Бордачев провел десять матчей в премьер-лиге и сделал две голевые передачи.

Защитник сборной Белоруссии выступает за «Томь» с 2013 года. Сезон 2014/2015 Бордачев провел в аренде в «Ростове».

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