На стадионе «Олд Траффорд» вспыхнул пожар

На домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд» вспыхнул пожар, сообщает Mirror.

Причина возгорания не сообщается. По информации Sun, пожар случился в одной из комнат на Южной трибуне из-за неисправности лифта.

Пожарные быстро прибыли на место событий и потушили очаг возгорания. Пока неизвестно, какой ущерб нанесен стадиону.

Напомним, что стадион «Олд Траффорд» был построен в 1909 году. Вместимость арены - более 75 тысяч.

@MENnewsdesk Fire at Old Trafford in South Stand ... Fire alarm going off since 7am and smoke!!! pic.twitter.com/5VXg2PAo2q