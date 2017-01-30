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На стадионе «Олд Траффорд» вспыхнул пожар

Источник:  MirrorКомментарии

На домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд» вспыхнул пожар, сообщает Mirror.

Причина возгорания не сообщается. По информации Sun, пожар случился в одной из комнат на Южной трибуне из-за неисправности лифта. 

Пожарные быстро прибыли на место событий и потушили очаг возгорания. Пока неизвестно, какой ущерб нанесен стадиону. 

Напомним, что стадион «Олд Траффорд» был построен в 1909 году. Вместимость арены - более 75 тысяч. 

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