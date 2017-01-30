На стадионе «Олд Траффорд» вспыхнул пожар
На домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд» вспыхнул пожар, сообщает Mirror.
Причина возгорания не сообщается. По информации Sun, пожар случился в одной из комнат на Южной трибуне из-за неисправности лифта.
Пожарные быстро прибыли на место событий и потушили очаг возгорания. Пока неизвестно, какой ущерб нанесен стадиону.
Напомним, что стадион «Олд Траффорд» был построен в 1909 году. Вместимость арены - более 75 тысяч.
@MENnewsdesk Fire at Old Trafford in South Stand ... Fire alarm going off since 7am and smoke!!! pic.twitter.com/5VXg2PAo2q— Sarah Louise Feeney (@Feenish87) 30 января 2017 г.
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