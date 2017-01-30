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Винчи выстрелила из пушки Петропавловской крепости

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Итальянская теннисистка Роберта Винчи произвела выстрел из пушки Петропавловской крепости.

Мероприятие было приурочено к открытию турнира Spb Ladies Trophy-2017. Помимо Винчи, Петропавловскую крепость посетили Ализе Корне, Елена Остапенко, Кристина Младенович и Ана Конюх.

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Напомним, матчи основной сетки Spb Ladies Trophy стартуют 30 января. Турнир продлится до 5 февраля. Матчи будут проходить на «СИБУР АРЕНЕ» и в теннисном центре «Динамо». В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграла Роберта Винчи, а в парных соревнованиях победили Мартина Хингис и Саня Мирза.  

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