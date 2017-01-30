Чудинов проведет 4 февраля бой с Коросом

Бывший «временный» чемпион мира по версии WBA в среднем весе Дмитрий Чудинов проведет бой с Аттилой Коросом из Венгрии. Об этом сообщил менеджер российского боксера Кирилл Щекутьев. Поединок запланирован на 4 февраля в Москве.

«Дмитрий проведет бой с Коросом», – приводит ТАСС слова Щекутьева.

Напомним, за свою профессиональную карьеру 30-летний Чудинов провел 22 боя, одержал 19 побед (12 нокаутом) при двух ничьих и одном поражении.

В своем предыдущем бою 31 июля 2016 года Чудинов победил в Риге Андрея Покумейко из Латвии. Этот поединок стал для него дебютным в полутяжелом весе.

Добавим, что на счету Короса 13 побед (девять нокаутом), восемь поражений и одна ничья.