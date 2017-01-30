Роналду оскорбил фанатов «Реала» в матче с «Реалом Сосьедад»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду грубо высказался в адрес болельщиков во время домашнего матча 20-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад», сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Sport.

В одном из эпизодов португалец потерял мяч, и его начали освистывать фанаты «Реала». В ответ на это форвард оскорбил болельщиков на испанском языке.

В матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле разгромил «Реал Сосьедад» со счетом 3:0. В составе победителей мячи забили Матео Ковачич, Криштиану Роналду и Альваро Мората. Мадридский клуб с 46-ю очками лидирует в Примере, а «Реал Сосьедад» расположился на пятой строчке, имея в активе 35 баллов.