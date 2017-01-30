«Зенит» в апреле проведет три матча на «Крестовском»

На стадионе «Крестовский» в апреле пройдут три матча «Зенита», сообщил председатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов.

Также Белов сообщил, что, помимо футбольных матчей в апреле, в феврале на стадионе должны пройти два мероприятия.

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Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».

Стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию в конце декабря. Первый матч на стадионе пройдет в апреле, это будет игра чемпионата России «Зенит» - «Урал». Арена примет матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

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