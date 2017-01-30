«Рубин» на втором сборе проведет пять контрольных матчей

Футболисты «Рубина» проведут на втором сборе в Испании пять контрольных матчей, сообщает официальный сайт казанской команды.

Второй сбор «Рубина» пройдет с 29 января по 14 февраля в Малаге. Проведение товарищеских матчей запланировано на 4, 5, 9, 13 и 14 февраля. О соперниках казанцев не сообщается.

В текущем чемпионате России «Рубин» после 17 туров занимает 9-е место в турнирной таблице.