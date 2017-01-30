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Сергей Карякин: Очень расстроен своей игрой в Вейк-ан-Зее

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил свое выступление на турнире в Вейк-ан-Зее, на котором он набрал семь очков и занял шестое место.

«Очень расстроен своей игрой в Вейк-ан-Зее, даже сегодня у меня был шанс. Все еще чувствую себя очень уставшим после матча в Нью-Йорке. Но, по крайней мере, рад большой передышке сейчас», – приводит RussiaToday слова Карякина.

Напомним, в заключительном 13-м туре 27-летний Карякин сыграл черными вничью со своим соперником по матчу за титул чемпиона мира – норвежцем Магнусом Карлсеном.

Добавим, что победителем турнира в Вейк-ан-Зее стал американец Уэсли Со, набравший девять очков. Карлсен с восемью очками занял второе место.

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