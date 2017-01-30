Сергей Карякин: Очень расстроен своей игрой в Вейк-ан-Зее
Российский
гроссмейстер Сергей Карякин оценил свое выступление на турнире в Вейк-ан-Зее,
на котором он набрал семь очков и занял шестое место.
«Очень расстроен своей игрой в Вейк-ан-Зее, даже сегодня у
меня был шанс. Все еще чувствую себя очень уставшим после матча в
Нью-Йорке. Но, по крайней мере, рад большой передышке сейчас», – приводит RussiaToday слова
Карякина.
Напомним, в заключительном 13-м туре 27-летний Карякин сыграл черными вничью со своим соперником по матчу за титул чемпиона мира – норвежцем Магнусом Карлсеном.
Добавим, что победителем турнира в Вейк-ан-Зее стал
американец Уэсли Со, набравший девять очков. Карлсен с восемью очками занял
второе место.
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