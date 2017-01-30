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Российские горнолыжники завоевали три медали в супер-гиганте на Унивесиаде-2017

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский горнолыжник Евгений Пясик завоевал серебряную медаль в супер-гиганте на Универсиаде в Алма-Ате.

Победителем стал итальянец Микеланджело Тентори , третье время показал еще один россиянин Семен Ефимов. 

Ранее российская горнолыжница Елена Яковишина принесла нашей национальной команде первую золотую медаль на Универсиаде. Российская спортсменка победила в супер-гиганте. 

Второе место заняла финка Неа Луукко, с третьим временем финишировала японка Аса Андо.

Напомним, что Универсиада проходит в Казахстане и завершится 8 февраля.   


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