Российские горнолыжники завоевали три медали в супер-гиганте на Унивесиаде-2017
Российский горнолыжник Евгений Пясик завоевал серебряную медаль в супер-гиганте на Универсиаде в Алма-Ате.
Победителем стал итальянец Микеланджело Тентори , третье время показал еще один россиянин Семен Ефимов.
Ранее российская горнолыжница Елена Яковишина принесла нашей национальной команде первую золотую медаль на Универсиаде. Российская спортсменка победила в супер-гиганте.
Второе место заняла финка Неа Луукко, с третьим временем финишировала японка Аса Андо.
Напомним, что Универсиада проходит в Казахстане и завершится 8 февраля.
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