Виктор Понедельник после операции пробудет в больнице около месяца

Легендарный нападающий сборной СССР, автор победного гола в финале Кубка Европы 1960 года Виктор Пнедельник около месяца пробудет в больнице после перенесенной операции. об этом сообщил первый вице-президент РФС Никита Симонян.

- Операция, которую ему сделали, прошла успешно, - сказал Симонян. - Пока мы с ним лично не связываемся - его супруга попросила не беспокоить Виктора Владимировича какое-то время. Около месяца, по ее словам, врачи с ним будут заниматься, а после этого, будем надеяться, выпишут.

У Понедельника диагностирован перелом шейки бедра.