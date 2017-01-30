Конюшенная площадь утверждена фан-зоной в Петербурге на время Кубка Конфедераций
Председатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов рассказал о выборе фан-зоны на Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018.
- На сегодня в качестве фан-зоны чемпионата мира утверждена Конюшенная площадь. Однако пока не все согласовано, хотя правительство Петербурга утвердило ее. На Кубке конфедераций тестовой площадкой будет фан-зона на Конюшенной площади, - приводит слова Белова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Петербург также примет матчи Кубка конфедераций-2017, включая матч-открытие и финал, и Евро-2020.
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