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«Матч ТВ» не приобрел права на показ боев UFC в 2017 году

Источник:  «Известия»Комментарии

Телеканал «Матч ТВ» может прекратить показ боев UFC. Права на трансляцию турниров промоушена в 2017 году на территории России приобрела компания «Телеспорт», которая пока не смогла договориться с «Матч ТВ».

«Первичный обладатель медиаправ UFC принял решение о передаче лицензии на трансляции 2017 года на территории РФ локальному российскому агенту-посреднику, – сообщили «Известиям» в пресс-службе «Матч ТВ». – К сожалению, стоимость этих прав для тех, кто хотел бы полномасштабно показать данные трансляции российским телезрителям, увеличена кратно по сравнению с предшествующим периодом.

Наш канал понимает интерес аудитории к мероприятиям UFC и делает все возможное в рамках переговорного процесса, чтобы российские телезрители смогли увидеть в эфире данные состязания. В случае согласования финансовых и коммерческих условий, устраивающих все стороны, мы незамедлительно сообщим болельщикам и телезрителям о графике трансляций».

Напомним, 4 марта UFC проведет бой за титул временного чемпиона мира в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым из России и Тони Фергюсоном из США.

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