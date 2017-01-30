Тренер Олег Меньшиков: Сборная России должна выходить из группы Всемирной серии бокса

читайте также

Александр Емельяненко занимается под руководством главного тренера сборной России по боксу Главный тренер сборной России по боксу Олег Меньшиков рассказал о намерении Александра Емельяненко вернуться в ММА.

Федерация бокса обратилась в Генпрокуратуру по поводу законности избрания Хусаинова Федерация бокса России обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить законность неофициальных выборов руководства организации, прошедших в Москве 17 ноября.

Александр Лебзяк: Вернусь в сборную, если Федерацию бокса России возглавит Хусаинов Бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк рассказал, при каких условиях может вернуться на свой прежний пост.

Виктор Рыбаков: К следующей Олимпиаде сборная России должна улучшить свой результат Трехкратный чемпион Европы Виктор Рыбаков поделился ожиданиями от выступлений сборной России по боксу в следующем олимпийском цикле.

Кубинский специалист может войти в тренерский штаб сборной России Как сообщает ТАСС, в тренерский штаб сборной России по боксу может войти кубинский специалист Умберто Орта Домингес.

Миша Алоян: Я бы хотел, чтобы Лебзяк остался у руля сборной Призер Олимпийских игр боксер Миша Алоян прокомментировал отставку главного тренера сборной России по боксу Александра Лебзяка.

Александр Лебзяк: Кто-то на меня обиделся? Это их проблемы Уволенный с поста главного тренера сборной России по боксу Александр Лебзяк дал интервью Sovsport.ru.

Александр Лебзяк: Меня уволили незаконно, я буду бороться Уволенный с поста главного тренера сборной России по боксу Александр Лебзяк дал интервью Sovsport.ru.

Александр Лебзяк: Руки точно опускать не собираюсь Уволенный с поста главного тренера сборной России по боксу Александр Лебзяк дал интервью Sovsport.ru.

Александр Лебзяк: Меня уволили люди, которые даже не были на Олимпиаде Уволенный с поста главного тренера сборной России по боксу Александр Лебзяк дал интервью Sovsport.ru.

Евгений Тищенко: Думаю, смена тренеров пойдет сборной России на пользу Олимпийский чемпион Рио-2016 Евгений Тищенко прокомментировал тренерские перестановки в сборной России по боксу.

И.о. главного тренера сборной России: Нужно найти команду тренеров Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по боксу Олег Меньшиков рассказал о ближайших планах.

Лебзяк назвал незаконным решение о своем увольнении Экс-тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк прокомментировал свою отставку.

Главный тренер сборной России по боксу Лебзяк отправлен в отставку Главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк сообщил, что отстранен от занимаемой должности.

Тищенко получил двухкомнатную квартиру в Белгороде за золото на ОИ в Рио Чемпион ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро из России Евгений Тищенко, выступающий в весовой категории до 91 кг, получил за свои достижения на Играх от главы администрации Белгорода Константина Полежаева ключи от новой двухкомнатной квартиры. Об этом сообщает ресс-служба администрации российского города.

Старший тренер мужской сборной России по боксу Эдуард Кравцов покидает свой пост после Олимпиады Старший тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов покинет команду после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Виталий Дунайцев: Атмосфера в сборной поганая Российский боксер Виталий Дунайцев дал оценку обстановке в сборной России.

Борис Иванюженков: Говорить о дальнейшей судьбе Лебзяка пока рано Вопрос о том, останется ли Александр Лебзяк главным тренеро сборной России, будет решен после тренерского совета и конференции Федерации бокса России, заявил президент организации Борис Иванюженков.

Российский боксер Дунайцев: Какая-никакая медаль ОИ в Рио уже есть. Будем стараться идти выше Российский боксер Виталий Дунайцев прокомментировал свой выход в в полуфинал турнира на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 64 кг, а также рассказал о своих планах.