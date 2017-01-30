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Тренер Олег Меньшиков: Сборная России должна выходить из группы Всемирной серии бокса

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Главный тренер сборной России по боксу Олег Меньшиков сообщил, что перед национальной командой стоит задача выхода из группы Всемирной серии бокса (WSB).

- У нас прошел сбор в Сочи, команда готова. Думаю, что мы не разочаруем болельщиков, они увидят красивый бокс 4 февраля. Минимальная задача у нас - занять третье место в группе, которое позволит из нее выйти, -  цитирует Меньшиков ТАСС.

Соперниками сборной России будут команды «Астана Арланз» (Казахстан), «Узбек Тайгерз» (Узбекистан) и «Чайна Дрэгонз» (Китай). 

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