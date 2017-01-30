Тренер Олег Меньшиков: Сборная России должна выходить из группы Всемирной серии бокса
Главный тренер сборной России по боксу Олег Меньшиков сообщил, что перед национальной командой стоит задача выхода из группы Всемирной серии бокса (WSB).
- У нас прошел сбор в Сочи, команда готова. Думаю, что мы не разочаруем болельщиков, они увидят красивый бокс 4 февраля. Минимальная задача у нас - занять третье место в группе, которое позволит из нее выйти, - цитирует Меньшиков ТАСС.
Соперниками сборной России будут команды «Астана Арланз» (Казахстан), «Узбек Тайгерз» (Узбекистан) и «Чайна Дрэгонз» (Китай).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически